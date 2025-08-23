蘇格蘭11歲港童遭垃圾車撞斃案　司機僅被判社區服務令及停牌1年

英國媒體8月21日報道，一名在網上群組被指是香港移民的11歲男童Thomas Wong，2024年3月在愛丁堡返學途中，在行人路踩單車被一輛垃圾車撞倒身亡。肇事司機上月認罪後，日前僅被判133小時社會服務令及停牌一年。



據英國廣播公司（BBC）報道，29歲的華萊士（Ross Wallace）承認去年3月在愛丁堡駕駛垃圾車時撞到11歲的Thomas Wong。

據報道，當時Thomas Wong在人行道上騎車上學，在克拉蒙德高爾夫俱樂部的出口處被卡車撞倒，他當場傷重不治。

華萊士上月承認因駕駛疏忽大意，導致孩子死亡。

法庭獲悉，華萊士在事故發生前，曾多次在駕駛卡車時使用手機。這發生在事故當日較早時候，與涉及兒童的碰撞無關。

庭上還播放了事故現場的影片，其中包括一段華萊士駕車駛出停車場時，駕駛座內的影片。

影片結束時，他聽見同事的叫喊聲，然後被攔了下來。

另一段影片顯示華萊士左轉駛入主幹道時車輛的外部景象。

警長表示，判決考慮到這是華萊士的初次犯罪，並且他對所發生的事情感到「極度懊悔」（extreme remorse）。

報道指，Thomas Wong事發時就讀於克拉蒙德小學（Cramond Primary School），居住在愛丁堡。

他的家人其離世後發聲明，表示他們會「非常想念他」。

聲明指：「Thomas是個完美的兒子。他是姐姐最好的弟弟，深受全家人的喜愛。」

克拉蒙德小學的校長Helen Donaldson曾表示，Thomas「總是面帶微笑，是一個積極、友好和充滿好奇的男孩」。

她又指，整個學校社群對事件感到「悲痛欲絕（utterly devastated），我們所有人都會非常想念他」。