富士山若爆發會怎樣？東京推AI模擬影片　火山灰覆蓋首都列車停駛

日媒8月23日報道，東京都政府首度發布模擬富士山一旦大規模爆發時的AI生成影片，模擬火山灰覆蓋東京的情景。



東京都總務局總合防災部在YouTube頻道發布題為「如果富士山爆發，我們該怎麼辦？」的AI生成影片，以幫助更多人了解火山灰帶來災害的可能性。

影片指出，富士山自江戶時代以來就未有爆發，一旦爆發，根據風向及天氣條件，火山灰可能衝擊東京，嚴重影響交通基礎設施及民眾健康等。

東京都總務局總合防災部發布的AI影片，模擬火山灰覆蓋東京多地的情景（影片截圖）

+ 1

影片模擬火山灰覆蓋東京的情景，出現火車停駛的交通癱瘓場面。影片呼籲民眾作好應對富士山爆發的準備，包括儲備食物、口罩、護目鏡等，至少儲備3天物資，更好是7天或更多。

若火山灰來襲，最好待在室內，盡量避免外出，將門窗關閉，用毛巾堵住通風口和門的縫隙等。若然要外出，則要用口罩遮住口鼻，並戴眼鏡保護眼睛，且不建議駕車出行，因能見度低，出事風險增加。

↓ 觀看影片 ↓

日媒FNN指，根據全國災害評估，富士山大規模爆發後的1至2小時內，火山灰就可能開始降落，在最壞情況下，火山灰可能覆蓋東京23個區及多摩地區，且達到2至10厘米，甚至更厚。