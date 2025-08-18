為富士山靚景　中國籍日本酒店老闆砍伐鄰居樹木　判囚1年緩刑3年

日本山梨縣富士河口湖町一間酒店的中國籍負責人數年前擅闖鄰居砍伐多棵樹木案，當地法院上月審理後在8月18日作出裁決，法官批評被告郭亞川（又名秋山雅治）「動機毫無值得同情之處，任性又自私」，判處他1年監禁、緩刑3年。



日本放送協會（NHK）報道，法官在今次判決中指出，郭亞川為讓住客在酒店就能看清楚富士山與河口湖的靚麗景色，曾與鄰居交涉但未果，強調被告動機自私，不值得同情「應該受到嚴厲譴責」。

法官又指，考慮被告認罪並有求情，是展現出悔意並且繳納2200萬日圓（約116萬港元）賠款，所以才作出今次裁決。

早前報道指，被告郭亞川在7月8日出庭時承認控罪，並以希望取得日本國籍作為求情理由，還指女兒準備考入當地大學，自己一家都希望取得日本國籍，所以冀不會受這宗官非影響，同時承諾不會再違法。