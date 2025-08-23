路透社：習近平或不出席東盟峰會　吉隆坡「習特會」料落空

知情人士稱，中國國家主席習近平可能不會出席10月在馬來西亞舉行的東盟及系列峰會，意味着外界對他和美國總統特朗普在吉隆坡會晤的期望或將落空。



路透社引述兩名知情人士報道，曾在5月參加東盟—中國—海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）峰會的中國總理李強，預計代表中國出席10月26日至28日在吉隆坡舉行的東盟峰會。

圖為2025年5月7日，中國國家主席習近平抵達俄羅斯莫斯科機場。（Grigory Sysoyev/Host agency Ria Novosti/Handout via REUTERS）

馬來西亞是東盟今年的輪值主席國。大馬首相安華本月初透露，特朗普和習近平料將出席東盟峰會。這一消息引發外界猜測，處於貿易休戰僵局的美中兩國領導人，可能在峰會上實現特朗普第二任期的首次面對面會晤。

馬來西亞外交部沒有立即回應路透社關於習近平是否出席峰會的置評請求。中國外交部則說，中方始終重視與東盟的關係和東亞合作，「關於你提到的具體問題，我們目前沒有任何訊息可以提供」。

馬來西亞首相安華2025年7月底出席活動（FB@Anwar Ibrahim）

中美元首出席東盟峰會的情況並不常見。自2012年以來，習近平僅在2021年線上出席過一次特別峰會。特朗普曾在2017年出席峰會，美國前總統拜登則在2021年與習近平一同線上參會，次年還出席在柬埔寨舉行的峰會。

今年的東盟峰會，將是特朗普自2019年與朝鮮最高領導人金正恩在越南首都河內會晤以來，首次訪問東南亞。他預計也會出席亞太經合組織（APEC）峰會。

APEC峰會定於10月30日至11月1日在韓國慶州召開。香港《南華早報》7月引述多名消息人士稱，特朗普可能在峰會之前訪華，也可能在峰會期間與習近平會晤。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

特朗普本月早些時候說，美國已接近與中國達成貿易協議； 如果達成，他將在年底前與習近平會面。

中美上周再次將關稅休戰期延長90天，繼續就貿易逆差、市場準入和稀土等問題展開談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

