巴西女大學生Zara試衫遭蠍子螫傷　腿部劇痛頭暈目眩急送院

巴西一名20歲女子8月20日在Guara一間商場內的ZARA服裝店內的試身室內試穿衣服時，突然感覺腿部傳來劇痛並感到頭暈，隨後在衣服上竟發現潛藏有一隻蠍子，驚嚇之下連忙大聲呼救，緊急救助人員接報到店施救，並將她送院。



綜合外媒報道，事主Alice Spies是一間大學的建築系學生，她當日在二樓的試身室內遭蠍子螫傷後，向陪同購物的母親求救，並致電消防和醫護。

醫護到場後將她抬上輪椅，並進行急救，她意識清醒，並在送院後接受5小時的輸液治療後獲准出院，儘管她本人仍強調自己腿部強烈不適。

報道指，商場Park Shopping對此事表示遺憾，並表示有遵守嚴格的害蟲防治程序，Zara也對事件表示遺憾，強調正在與事主取得聯繫。

2025年8月20日，巴西Guara，一名女子在當地一間商場內的Zara服裝店的試身室內試衫時遭蠍子螫傷，圖為螫傷她的黃蠍子。（截圖自Instagram@balancogeral）

英國《每日郵報》引述診所指，蠍子帶來的螫傷會使受傷部位紅腫，通常可用冰塊等物理方式緩解，除了帶來強烈疼痛外，不會對事主造成太大的危險，而蠍子的毒液很少會影響神經系統，但會導致其他嚴重的健康問題。