美韓領導人峰會將至　特朗普料就軍費、加大投資施壓李在明

剛剛結束履新以來首訪日本的韓國總統李在明，於8月24日啟程訪美，將在25日會見美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。外界預料雙邊貿易、地區安全、國防合作三大議題將成為峰會重點。



這是李在明就任韓國總統82天後，舉行的首次韓美首腦會談。韓國媒體報道，會談前夕，美方圍繞同盟現代化議題不斷增加施壓力度，公開要求「擴大在印太地區的威懾力」，並就上月30日達成的關稅談判提出進一步開放農畜產品市場的新要求，同時敦促韓國擴大對美投資。

美韓上月底達成貿易協議，預料韓美首腦將就上月達成的經貿協議細節作進一步磋商；特朗普並將要求韓方增加國防開支、駐韓美軍具備更大戰略靈活性。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國談判代表團2025年7月30日在白宮達成一項「歷史性的貿易協議」。（白宮X）

美國在韓國約駐有2.8萬名美軍，特朗普預料會要求韓國將國防開支由現時的2.3%增至5%，以分擔駐軍費用。而在駐韓美軍的戰略靈活性方面，路透社引述專家指，美國或要求美軍從應對朝鮮的重點，轉向同時管控台海局勢和威懾北京。

李在明在24日準備搭乘專機前往華盛頓時，談到「韓美同盟現代化」指美方確實提出了提升駐韓美軍戰略靈活性的意見。他表明「韓方對此難以同意」，但認為韓美有必要就駐韓美軍未來發展戰略展開討論。

另一方面，李在明則希望在峰會中討論修訂《韓美原子能協定》、下調輸美鋼鐵關稅、投資美國3500億美元（其中1500億美元投資美國造船業）等議題，預料李在明將在會後宣布具體投資美國計劃。

2025年4月15日，韓國平澤，圖為貨櫃碼頭上堆疊的貨櫃。（Reuters）

韓國《中央日報》報道指，韓國政府推動修訂有效期至2035年的《韓美原子能協定》，旨在爭取核電站燃料製造所需的鈾濃縮權，以及從乏燃料中提取鈈的再處理權。

根據《不擴散核武條約》（NPT）框架，所有無核武國家都有權為工業、醫療等和平目的進行濃縮與再處理，但2015年修訂的現行協定規定，韓方進行鈾濃縮（20%以下）和再處理必須事先獲得美方同意。

《韓民族日報》報道，韓國政府認為，作為全球第五大核能產業國，卻無法自行進行核燃料製造和再處理，這與現實情況不符。

儘管韓國政界出現公開主張「核武武裝」的聲音，李在明上周在專訪提出韓國政府將朝着朝鮮半島無核化三階段方案推進，致力於為凍結、縮減和廢棄朝核創造條件。