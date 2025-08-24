李在明先訪日後赴美　破韓國外交慣例　魯比奧：明智之舉

韓國總統李在明於訪美前夕先訪問日本，打破1965年韓日建交以來的外交慣例。韓國外交部8月23日表示，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）與身處華盛頓的韓國外長趙顯會晤時，稱讚李在明「先日後美」的出訪次序是明智之舉。



韓聯社23日報道，趙顯於當地時間22日抵達華盛頓特區，並與魯比奧會面協調25日舉行的美韓首腦會談。

韓國總統李在明（左）2025年8月23日會晤日本首相石破茂（右），兩人在聯合記者會上握手（REUTERS/Pool）

魯比奧向趙顯表示，李在明訪美前先訪問日本是一個明智的選擇，美方將持續加強美日韓合作。2人還討論了在印太地區加強遏制力、推動美國製造業復興、恢復公平互惠、美韓同盟發展方案及加強美日韓合作的重要性。

另外，魯比奧與趙顯還就朝鮮問題及地區局勢交換意見，後者闡述了韓方為實現和平，有意重啟與朝方對話；雙方還就7月底達成的經貿協議進行評估，並一致同意繼續推動目前已進行中的磋商。

2025年8月22日，韓國外長趙顯抵達美國華盛頓特區，並與魯比奧會面協調即將舉行的美韓首腦會談。（X@SecRubio）

趙顯同日下午在白宮與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會晤，並呼籲美方儘早完成韓美關稅談判後續磋商，確保首腦會談順利進行。