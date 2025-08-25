李在明訪美　專家：特朗普冀趁機推動與金正恩「復合」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與韓國新總統李在明在華盛頓舉行美韓峰會之際，輿論指特朗普或有意藉此重啟與朝鮮領導人金正恩的個人外交，為特金「再續前緣」鋪路。



李在明周一（8月25日）將到訪華盛頓與特朗普舉行兩位領導人上任以來美韓首場峰會，重點商討駐韓美軍費用、安全局勢及中美戰略競爭等重大課題。

韓國總統李在明（左）出訪美國前，先訪問日本晤首相石破茂。（REUTERS/Pool）

有分析指，特朗普今年初上任後，朝鮮問題尚未進入他優先處理的議程，但李在明此行訪美，或為特朗普迎來轉機。

華盛頓智庫史汀生研究中心（Stimson Center）韓國項目高級研究員李敏英說，李在明主張韓朝修復關係的立場很可能會引起特朗普的共鳴，因為「特朗普渴望與朝鮮接觸」。

她說：「若能獲得特朗普政府認可韓國對朝政策，將是李在明的一大外交勝利，不僅能讓兩國達成共識，也能降低首爾在美朝接觸過程中被邊緣化的風險。」

特朗普有情金正恩未必有意 因早已「琵琶別抱」

李在明今年6月上任後，頻頻向朝鮮釋放善意，主張緩解韓朝緊張局勢，恢復互信。李在明也提出「三階段無核化」方案，即以凍結、削減和無核化解決朝鮮核問題。

美國戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲事務高級副總裁車維德（Victor Cha）說，特朗普「對重大新聞很感興趣」。

「既然（8月15日）在阿拉斯加舉行的美俄峰會無法達到特朗普預期的結果，他現在可能更期望從美韓峰會中取得成果。」

特朗普曾三度與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyI mages）

然而，事態發展早已今非昔比，此時的金正恩早已不再是特朗普首任四年內那個願與他「共浴愛河」的金正恩，因為他已找到了新「施主」。

車維德：「如果說有甚麼原因，讓朝鮮對與韓美對話不再熱衷，那就是金正恩正從俄羅斯那邊得到太多好處。」

