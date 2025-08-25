李在明抵美今晤特朗普　LG三星SK會長「商貿天團」陪同

韓國總統李在明周日（24日）抵達美國華盛頓特區，開啟3天2夜的訪問美國行程，期間將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會談。韓媒指，三星集團會長李在鎔、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源等韓國龍頭企業代表紛紛現身出境大廳，前往美國陪同李在明與美方展開會談。



這次是李在明上任韓國總統以來,，首次與特朗普會面，料談及美韓同盟關係的重大議題，包括關稅，美國駐韓軍隊的角色，以及韓國的國防開支。韓媒指，李在明周日下午抵達華盛頓後，首個行程是與在美同胞舉行晚餐懇談會，周一（25日）再白宮與特朗普舉行首次韓美首腦會談，隨後共進工作午餐。

根據韓聯社，李在明與特朗普將於香港時間周二凌晨12時15分開始在白宮會談。白宮公布的安排指，美國東部時間，特朗普周一中午在白宮迎接李在明，之後12時15分自由起在橢圓形辦公室開始會談。

韓國總統李在明。(Reuters)

報道指，會談時長定為30分鐘左右，全程面向白宮記者團公開，韓美領導人屆時將各自發表開場白，並回答媒體提問。

李在明將於翌日轉抵費城，參觀韓華費城造船廠（Hanwha Philly Shipyard）。韓華集團去年成為第一家收購美國船廠的南韓企業，投資1億美元並引進高科技設備、先進設計與製造技術以提高生產。

美韓上月達成關稅協議，美國對韓國徵收15％關稅稅率，與日本、歐盟相同。李在明政府並提出「讓美國造船再次偉大」口號，並承諾斥資1500億美元幫助美國重振造船業，作為達成貿易協議的一大條件。