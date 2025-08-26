特朗普：中國如不向美供應磁鐵　或面臨200%關稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日表示，中國必須向美國提供磁鐵，否則「我們就得對他們徵收200%的關稅或類似懲罰」。分析認為，這項關鍵礦產或成為中美貿易爭端的下一個爆發點。另外，特朗普重申已獲中國國家主席習近平邀請訪問中國，「我最近和習近平主席談過，今年或之後不久，我們會去中國。」他又表示，美國將繼續接收中國學生。



特朗普與韓國總統李在明會面期間發表相關言論，稱北京「很聰明地壟斷了全球磁鐵市場」。但他又稱，美國應迅速提高國內產能， 「我們將在很短的時間內擁有大量磁鐵。事實上，我們會有太多磁鐵，多到我們都不知道該怎麼處理它們了。」

中國是全球最大的稀土金屬、礦物和磁鐵供應國。近幾個月來，為了報復美國的關稅，中國對這些稀土元素實施了出口限制。今年5月，中國對美國的稀土金屬、礦物和磁鐵出口下降了80%。

儘管相關出口7月有所反彈，但最近幾週，隨著特朗普政府繼續嚴格控制Nvidia及博通（Broadcom)的公司的對華出口晶片類型，中美貿易緊張局勢再次加劇。