王毅晤印度外長　印媒：中國已解除對稀土磁鐵出口限制

外長王毅8月18日在新德里與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談。印度媒體19日報道，中國已解除就化肥、稀土磁鐵和礦物以及隧道挖掘機的出口限制。消息人士指，這些來自中國的產品對印度的出口已經恢復。



據印度《經濟時報》（The Economic Times）報道，中國已宣布解除對化肥、稀土磁鐵、礦物以及隧道挖掘機的出口限制，這對中印關係而言是一項重大突破。

上個月，印度外長蘇傑生會見王毅時，新德里向北京提出這三項要求。

據報道，正在印度進行為期兩天訪問的外交部長王毅18日向蘇傑生保證，中國已開始回應印度有關這三項產品的請求。有知情人士透露，中國方面已恢復上述三類產品的出貨。

報道指，印度向中國重申其憂慮；早前突如其來的化肥出口限制，直接影響正處冬季耕作季節（一般從10到11月至3到4月）所需的磷酸氫二銨（Di-Ammonium Phosphate）的供應。

此外，中國早前亦暫停運往印度重點基礎設施項目的隧道挖掘機，禁令涵蓋外國企業在中國工廠生產的隧道挖掘機。

圖為2025年8月18日，中國外交部長王毅到訪新德里，與印度外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行會談。（中國外交部圖片）

報道又提到，印度的汽車和電子產業曾對中國限制稀土磁鐵和礦物出口表示嚴重憂慮，因為這可能導致供應短缺，對製造業造成不利影響。