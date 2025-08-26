最新調查：「想再去旅遊地區」日本居首位　香港再輸獅城排第幾？

共同網報導，日本廣告巨頭電通公司周一（25日）公布一項最新調查，在希望再次前往旅遊的國家和地區中，日本排在首位；而香港雖然未能打入前五位之內，但也能以14.6%排名第6；至於中國內地，則以13.2%排名第9。



日本在這項調查中，以52.7%的支持率在20個國家和地區中位列第一，韓國和美國則分別以20%和16.6%排名第二、三位，第四名為泰國，佔15.9%；第五名為新加坡，佔15.8%。

日本廣告巨頭電通公司周一（25日）公布調查結果顯示，在希望再次前去旅遊的國家和地區中，日本排在首位。（日本電通公司）

「想再去旅遊國家」前10排名：

１／日本（52.7%）

２／韓國（20%）

３／美國（16.6%）

４／泰國（15.9%）

５／新加坡（15.8%）

６／香港（14.6%）

７／法國（14.4%）

８／意大利（13.7%）

9／中國內地（13.2%）

10／英國（12.9%）

受訪者選擇日本的主要原因包括，「對日本料理的興趣」和「對日本產品的好感」，這兩項因素的排名甚至高於日圓貶值帶來的旅遊成本優勢。

報道指，按都道府縣來看，東京、北海道、大阪和京都的認知度、旅行經驗和旅行意向較高，之後是福島、沖繩和廣島。

2025年6月29日，日本東京澀谷，在極為炎熱的天氣下，遊客和行人在過馬路時撐起雨傘遮擋太陽。（Getty）

這項調查於今年5月至6月實施，通過線上問卷方式收集來自亞洲、歐洲、北美、中東等地區共1萬餘人的回答。