最新調查：「想再去旅遊地區」日本居首位 香港再輸獅城排第幾？
撰文：洪怡霖
出版：更新：
共同網報導，日本廣告巨頭電通公司周一（25日）公布一項最新調查，在希望再次前往旅遊的國家和地區中，日本排在首位；而香港雖然未能打入前五位之內，但也能以14.6%排名第6；至於中國內地，則以13.2%排名第9。
日本在這項調查中，以52.7%的支持率在20個國家和地區中位列第一，韓國和美國則分別以20%和16.6%排名第二、三位，第四名為泰國，佔15.9%；第五名為新加坡，佔15.8%。
「想再去旅遊國家」前10排名：
１／日本（52.7%）
２／韓國（20%）
３／美國（16.6%）
４／泰國（15.9%）
５／新加坡（15.8%）
６／香港（14.6%）
７／法國（14.4%）
８／意大利（13.7%）
9／中國內地（13.2%）
10／英國（12.9%）
受訪者選擇日本的主要原因包括，「對日本料理的興趣」和「對日本產品的好感」，這兩項因素的排名甚至高於日圓貶值帶來的旅遊成本優勢。
報道指，按都道府縣來看，東京、北海道、大阪和京都的認知度、旅行經驗和旅行意向較高，之後是福島、沖繩和廣島。
這項調查於今年5月至6月實施，通過線上問卷方式收集來自亞洲、歐洲、北美、中東等地區共1萬餘人的回答。
