日本旅遊訂酒店房價上漲　Airbnb變家庭客搶手貨　舒適又省錢

根據日媒Financial Field報道，今年暑假不少計畫旅行的人打開訂房網站時，都被高漲的價格嚇到。



隨著觀光需求復甦、日圓貶值，以及人事和電費成本高漲，日本酒店房價持續上升，連商務旅館一晚也動輒破2萬日圓（約1051港元）。雖然空房不少，但「太貴住不起」正成為許多旅人的困擾。

因此，短期出租的旅宿平台如Airbnb成了新選擇。許多住宿價格落在一人8000至12000日圓，比酒店便宜將近一半。

若往近郊找，更能找到每晚約1萬日圓的住宿，還有整棟房屋可供多人同住，對家庭或團體特別實用。相較酒店的房型固定，這類住宿選擇更多元，訂房也較容易。

Airbnb之所以能便宜，與營運結構有關。酒店必須支付員工、設備維護等固定成本，旺季更容易拉高房價，而短租住宿由個別房東定價，競爭激烈，價格自然更具彈性。此外，部分房源還有長期住宿折扣或清潔費已包含在總價中，住得越久，每晚平均價格反而更划算。

對初次嘗試的人來說，只要注意查看房東和住宿的評價內容、房間內照片是否完整、總價是否含額外費用和清潔費用，以及取消規則，就能大幅減少疑慮。

在物價高漲的時代，若能把思維從「住不起酒店」轉換成「換個住宿方式」，就能找到舒適又省錢的旅遊方案。

