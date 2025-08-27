美國商務部認定10貿易夥伴耐腐蝕鋼產品涉傾銷　台灣入列

美國對進口耐腐蝕鋼產品展開調查後，對10個國家或地區做出反傾銷和反補貼稅的肯定性裁決。



路透社報道，美國商務部星期二（8月26日）發布聲明說，這項裁決涵蓋澳洲、巴西、加拿大、墨西哥、荷蘭、南非、台灣、土耳其、阿聯酋、越南的產品，總值29億美元。

美國商務部最終裁定，從這10個國家或地區進口到美國的耐腐蝕鋼產品（Corrosion-Resistant Steel，簡稱CORE）存在傾銷和/或補貼。

2025年5月13日，美國加州聖佩德羅（San Pedro）洛杉磯港，一面美國國旗在一艘貨船和貨櫃上飄揚。（Reuters）

美國商務部國際貿易副部長金米特在一份聲明中說：「美國鋼鐵公司和工人理應在一個公平的環境中競爭。」

美國國際貿易委員會（ITC）將獨立評估這些進口耐腐蝕鋼產品對美國國內鋼鐵行業所造成的損害。

美國商務部說：「如果ITC做出肯定、針對特定貿易夥伴的損害裁定，商務部將發佈反傾銷和反補貼令。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

