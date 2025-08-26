美國商務部長：國防部正研究入股洛歇馬丁等軍工企業

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）8月26日表示，美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正討論、研究入股洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）等國防承包商。



盧特尼克26日接受美媒CNBC訪問時，被問到政府未來是否會入股波音公司（Boeing）或數據分析公司Palantir（PLTR）等與政府有業務往來的公司。

2025年6月5日，美國華盛頓特區，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在眾議院撥款委員會聽證會上作證。（Reuters）

盧特尼克引述國防部官員回應指，他們已就入股國防產業進行大量討論，並點名指洛歇馬丁的97%收入皆來自美國政府，根本與政府部門無異。

他其後補充指，國防部正研究入股國防產業的議題，會把相關問題留給國防部長等官員來解決。

這張攝於2025年7月19日的設計圖片中，一部手機顯示了美國公司洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）的標誌，背後則是該公司當日的股市拆線圖表。（Getty）

特朗普政府22日已正式入股晶片生產商Intel（英特爾）一成，美國宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）此前也表示，政府可能會仿效對英特爾的股權投資模式，入股更多企業。