關稅戰｜貝森特料最快10月底再晤何立峰　進行新一輪中美經貿談判

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8月27日表示，他預料自己最快會在10月底或11月初再與中國國務院副總理何立峰會面，以進行新一輪中美經貿談判。



貝森特27日接受霍士新聞商業頻道（Fox Business）採訪時，被問到有關中國商務部副部長李成鋼據報本週將赴美展開貿易談判一事。前者稱，李成鋼這次訪問偏向技術性質，與正在進行的貿易談判無關。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

貝森特強調，中美關係非常複雜，中國不但是美國最大的軍事對手，亦是世界第二大經濟體及美國最大的貿易逆差國家，所以他們會非常謹慎推進談判，雙方都抱持極大的尊重。

當被問到美方在談判中會如何處理中俄關係時，貝森特表示，他們暫未有相關對策，但強調美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與中國國家主席習近平關係良好，讓雙邊貿易談判變得比較簡單。

2025年7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

中美經貿團隊上月底結束在瑞典斯德哥爾摩舉行的新一輪會談後，雙方同意繼續延長暫停互徵24%關稅90天。