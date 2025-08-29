日本SUKIYA多項餐品9.4起降價 日媒：應對食安風波與物價高企
撰文：莊勁菲
出版：更新：
日本連鎖餐廳SUKIYA（すき家）宣布，將從9月4日期降低多項餐品價格，包括招牌菜牛丼（牛肉蓋飯）將降至最低390日圓（約21港元）。這是SUKIYA時隔11年首次降價。日媒表示，該餐廳今年多次爆出食品安全風波，導致顧客數量較去年同期下降，且日本物價近期居高不下，此舉是為了重振客流量。
日本放送協會（NHK）周四報道，根據SUKIYA公告，降幅在10至40日圓之間（約0.5至2港元）。其中，迷你牛丼將從430日圓降至390日圓（約21港元）、大份牛丼將從680日圓（約36港元）降至650日圓（約34.5港元）。
今年2月，有女子到SUKIYA拿店內水壺對嘴飲用，並拍下影片傳上社交媒體。3月則傳出「死老鼠浸在味噌湯」圖片，導致該餐廳爭議不斷，顧客數量亦受到影響。
NHK指出，在日本物價長期居高不下的背景下，SUKIYA希望通過提供實惠的餐品價格，以求恢復客流量。
