上合天津峰會今開幕　一文看外賓名單　料談設開發銀行等議題

上海合作組織峰會8月31日至9月1日在天津舉行，屆時將有20多個國家領導人、10個國際組織負責人出席。作為全球幅員最廣、人口最多的綜合區域組織，上合組織已走過24年發展歷程。以下是該組織的運作宗旨，以及天津峰會預計討論的內容。



上合組織峰會2025年8月31日會在天津開幕，圖為峰會場地天津梅江會展中心（Reuters）

上合是什麼組織？

上合組織的前身是「上海五國」。上世紀冷戰結束後，中國、俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克於1996年成立「上海五國」，以應對邊境安全問題。

2001年6月15日，上海合作組織成立，烏茲別克成為第六個成員國。2023年7月，接收伊朗為成員國。2024年7月，白羅斯加入。目前，上合組織有10個正式成員國、2個觀察員國（阿富汗、蒙古）、14個對話夥伴。

圖為2024年10月16日，上海合作組織成員國政府首腦（總理）理事會第23次會議在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行，與會者在開幕式合影。（Press Information Department (PID)/Handout via REUTERS）

上合組織對內遵循互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」，對外奉行不結盟、不針對其他國家和地區及開放原則。

中國是上合組織2024-2025年輪值主席國，這次是中國第五次擔任這一職責。

圖為2024年7月4日， 國家主席習近平與中國外交部長王毅，共同出席上合組織峰會。（Reuters）

哪些外賓出席？

應邀出席峰會的外國領導人有：

白羅斯總統盧卡申科、印度總理莫迪、伊朗總統佩澤希齊揚、哈薩克總統托卡耶夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫，巴基斯坦總理夏巴茲、俄羅斯總統普京、塔吉克斯坦總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾濟約耶夫、蒙古國總統呼日勒蘇赫、阿塞拜疆總統阿利耶夫、亞美尼亞總理帕什尼揚、柬埔寨首相洪馬內、馬爾代夫總統穆伊茲、尼泊爾總理奧利、土耳其總統埃爾多安、埃及總理馬德布利、土庫曼斯坦總統別爾德穆哈梅多夫、老撾人民革命黨中央委員會總書記、國家主席通倫、馬來西亞總理安華，越南政府總理范明政等。

不過，由於印尼多地連日爆發示威後，印尼總統辦公室已表示，普拉博沃將取消訪問中國的行程。

2025年8月30日，印度總理莫迪訪華抵達在天津的酒店，受到印度僑民歡迎（India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS）

應邀出席峰會的國際組織和多邊機制負責人有：

聯合國秘書長古特雷斯、上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫、上合組織地區反恐怖機構執行委員會主任沙爾舍耶夫、獨聯體秘書長列別傑夫、東盟秘書長高金洪、集安條約組織秘書長塔斯馬加姆別托夫、中西亞經合組織秘書長阿薩德·汗、亞信秘書長薩雷拜、歐亞經濟委員會執行委員會主席薩金塔耶夫、亞投行行長金立群。

2025年8月30日下午，中國國家主席習近平在天津迎賓館會見來華出席2025年上海合作組織峰會的聯合國秘書長古特雷斯（新華社）

上合峰會談哪些重點議題？

中國駐俄羅斯大使張漢暉25日指出，天津峰會將討論加快建立反恐、禁毒、信息安全以及邊境安全四個專門中心，推動建設上合組織開發銀行等議題。

他表示今年是「上合組織可持續發展年」，峰會前各方圍繞弘揚「上海精神」、健全安全機制、共創發展機遇、鞏固睦鄰友好、捍衛公平正義五個方面充分交流，已為峰會召開做好充分準備。

具體議題上，各方將在安全、經貿、科技創新等領域展開深入討論,包括加快建立反恐、禁毒、信息安全以及 邊境安全四個專門中心，提高上合組織打擊「三股勢力」（暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力。）、 跨國有組織犯罪及保障信息安全等應對安全威脅與挑戰的能力；推動建設上合組織開發銀行等融資保障機制，提供金融方面的公共產品；加強經貿、投資、能源、互聯互通、數字經濟以及綠色技術等方面合作等。峰會還將形成《元首理事會天津宣言》等成果文件。