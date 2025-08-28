上合峰會｜緬甸軍政府領袖傳出席　俄媒：普京此行訪華史無前例

路透社引述緬甸國營媒體8月28日報道，緬甸軍政府領導人敏昂萊將應中國國家主席習近平的邀請，出席上海合作組織峰會（下稱上合峰會）。另據內地官媒《參考消息》引述俄媒27日報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）也將訪華，並形容是「史無前例」的一次訪問。



據緬甸妙瓦底電視台（Myawaddy TV）報道，敏昂萊將出席周日在天津開幕的上合峰會。他除了會見習近平以及與會的其他國家領導人外，還將與多位中國官員會談，並訪問中國一些其他地區。

2025年5月9日，中國國家主席習近平（右）在莫斯科出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典期間，與緬甸領導人敏昂萊（左）舉行會面。（X@SpoxCHN_MaoNing）

緬甸將於12月28日舉行大選首階段選舉，全國300多個選區將舉行投票，包括目前由反軍方武裝團體控制的地區。路透社指，此次大選得到了北京的支持。

俄新社報道，佩斯科夫周三表示：「普京將對中國進行一次史無前例的訪問，目前正在積極籌備中，且將被納入我們的中國朋友即將舉辦的活動中。」

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京2025年5月8日在克里姆林宮出席簽署聯合聲明儀式（Reuters）

報道指出，上合峰會將在本周日（31日）一連兩日於天津舉行，普京並於下周三（9月3日）將到北京出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動。