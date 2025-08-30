紐約華裔醫生迷姦、性侵8名女性兼拍片　承認7項罪名判囚24年

美國紐約35歲華裔醫生程志（Zhi Alan Cheng，音譯）承認性侵了至少7名女性，包括對部分受害者注射鎮靜劑以實施迷姦，還有在自宅性侵昏迷的女性，甚至全程錄影留證。檢察官還指控他性侵了第8名女性。法院8月28日判處程志24年監禁，美媒引述部分受害者的律師表示，她們認為正義沒有得到伸張。



美媒報道，程志是一名腸胃科醫生，他承認性侵了7名女性，包括在紐約長老會皇后醫院（New York-Presbyterian Queens）任職期間性侵3名女患者。程志2022年被捕，今年6月承認了4項強姦罪和3項性虐待罪，並於周四（28日）被判24年監禁。

檢方也指控他性侵了第8名女性，但程志對此進行了阿爾福德抗辯（Alford plea），這意味着他不承認有罪，但承認檢方掌握了足夠證據以定罪。

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述檢察官卡茲（Melinda Katz）發表聲明稱：「程志將在監獄服刑20多年，還要在刑滿釋放後接受10年監管。並且必須登記為性犯罪者，很可能餘生都被登記。」

代表5名受害者的律師利亞卡斯（Nicholas Liakas）亦指責醫院監管不力，並替受害者表達不滿：「正義沒有得到伸張，她們被辜負了。就連法官也承認24年刑期不夠。」

示意圖非受害者：美國華裔醫生程志（Zhi Alan Cheng，音譯）承認性侵7名女性。（Getty Images）

檢察官周四還宣讀了部分受害者撰寫的陳述：「性侵讓我在情感上、精神上和身體上都受到了傷害。我的手一直在顫抖，我感覺哪裏都不安全。」「程醫生奪走了我的自我意識。我崩潰了，而且經常暴怒。」

在審判中，程志本人表示：「我要為我犯下的惡劣罪行向受害者道歉，我將用我的餘生來贖罪。」