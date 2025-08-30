上合峰會明開幕　莫迪等領導人陸續抵達天津　習近平晤多國領袖

上合組織峰會8月31日在天津開幕，多位領導人訪華，埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）、緬甸代總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）、尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）、印度總理莫迪（Narendra Modi）等在29日、30日抵達天津，準備出席峰會。這是莫迪7年來首次訪華。

中國國家主席習近平30日下午在天津分別會見來華出席峰會的埃及總理馬德布利、柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）、哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）等人。



央視新聞報道，埃及總理馬德布利29日下午2時半左右乘坐飛機抵達北京首都國際機場，緬甸代總統敏昂萊則在30日下午抵達天津。

在出席上合組織峰會後，敏昂萊還將前往北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。

習近平晤聯合國秘書長

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）在30日早上乘飛機抵達北京，他下午在天津迎賓館會見中國國家主席習近平。

習近平指，中國作為聯合國安理會常任理事國，始終堅定站在歷史正確一邊，堅持真正的多邊主義，中國永遠是聯合國可以信賴的夥伴，中方願加深同聯合國合作，支持聯合國在國際事務中發揮核心作用，共同為維護世界和平、促進發展繁榮挺膺擔當。

上合組織峰會2025年8月31日會在天津開幕，圖為峰會場地天津梅江會展中心（Reuters）

習近平之後也會見埃及總理馬德布利、柬埔寨首相洪馬內等人。

尼泊爾總理奧利（K.P. Sharma Oli）則在30日下午抵達天津濱海國際機場。

印度總理莫迪（Narendra Modi）30日結束訪問日本的行程，登上專機前往中國，於傍晚抵達天津。

↓ 莫迪結束訪問日本行程，轉往中國 ↓

埃及總理晤蔡奇

中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇30日在天津會見馬德布利，他表示中國與埃及明年將迎來兩國建交70周年，中方願同埃方繼續落實好兩國元首達成的重要共識，堅定相互支持，推動各領域合作取得更大發展，推動雙邊關係朝著構建面向新時代的中埃命運共同體的目標持續邁進。

2025年8月30日，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇（右）在天津會見來華出席2025年上海合作組織峰會的埃及總理馬德布利（左）（新華社）

馬德布利表示埃方堅定恪守一個中國原則，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願學習中國發展經驗，密切雙方務實合作，不斷將埃中全面戰略夥伴關係提高到新水平。