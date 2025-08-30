上合峰會後九三閱兵：為何這次普京訪華史無前例？

九三閱兵前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的訪華行程也持續發布。

根據各方媒體報道，普京這次來訪將從8月31日開始，一直停留到9月3日結束，預計在中國訪問4天。期間，上海合作組織（簡稱上合）峰會將於8月31日到9月1日在天津舉行，普京會參與；9月3日，北京將舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，普京也應邀出席。

在俄烏戰爭、中美關稅談判持續的背景下，普京先是結束阿拉斯加美俄峰會，又安排涵蓋上合峰會、九三閱兵的訪華行程，政治意義之重不言而喻。再加上媒體持續披露這次的俄羅斯代表團規模，據傳涵蓋面之廣堪比「政府總動員」，包含經濟、軍事、科技各領域，可見普京也對此行寄予厚望。正因如此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也在27日公開表示：普京這次訪華行「史無前例」，中俄關係是莫斯科的最優先議題。

而「史無前例」的政治定性，其實不只反映中俄關係的「上不封頂」，也昭示多極秩序的時代脈動：從上合峰會的不斷轉型，到「全球南方」國家代表齊聚中國紀念反法西斯戰爭80周年，是這種種「東升西降」的時代註腳，銘刻了普京此行的「史無前例」。

2025年5月8日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（左）在紀念二戰戰勝納粹德國80週年慶典音樂會前與國家主席習近平（右）握手。（Reuters）

最大規模上合峰會：呼喚多極秩序

從2001年成立至今，上合組織已經走過24年。

在最一開始，這只是中俄與中亞國家共組的國際安全組織，目標是應對恐怖主義擴散、協同打擊恐怖組織。但後續在成員國的不斷經營下，上合陸續在2004年與聯合國建立互動，在2005年與獨立國家聯合體、東南亞國家聯盟（東盟）建立關係，又在2007年與集體安全條約組織進行合作，顯然已從圍繞中亞恐怖主義問題的區域組織，逐漸轉型為串聯俄羅斯傳統勢力範圍、同時與中國共同面向全球的複合型組織。

2014年克里米亞危機後，俄羅斯與西方的關係持續下滑；與此同時，隨著中國在2013年推動「一帶一路」項目，「中國威脅論」也開始成為西方輿論場的不衰話題。但卻是在這種時空下，上合組織開始了持續擴員。

2015年7月，上合組織啟動接納巴基斯坦、印度的加入程序，同時授予亞美尼亞、阿塞拜疆、尼泊爾、柬埔寨對話夥伴地位，並賦予白羅斯（前稱白俄羅斯）觀察員地位；2017年6月的上合組織阿斯塔納峰會，印度和巴基斯坦完成入會的正式手續，完成上合組織首次的擴員；2021年9月，上合組織啟動接收伊朗為成員的程序，同時吸收沙特、埃及、卡塔爾為新對話夥伴；2022年9月，伊朗簽署《加入上海合作組織義務的備忘錄》，上合也同步啟動接收白羅斯為成員的程序，吸收巴林、馬爾地夫、科威特、阿聯酋、緬甸為新對話夥伴；2023年7月，伊朗正式成為上合組織成員；2024年7月，白羅斯正式成為上合組織成員。

顯然，近10年的中美俄關係，可以算是冷戰結束以來的最驚濤駭浪的時期；但以中俄為主心骨的上合卻沒有被時代巨浪摧毀，反而更加生機蓬勃，關鍵就是種種大國摩擦後的潛藏脈動：以多極化為路徑的東升西降，讓各「全球南方」即便身歷中美博弈、美俄對峙，也沒有一面倒靠向美國陣營，反而是在中美俄間操作戰略對沖，來極大化自己的國家利益。

圖為2024年7月4日， 國家主席習近平出席上合組織峰會。（Reuters）

從當前的上合組成來看，這無疑是涵蓋最大地理範圍、最多人口的區域組織，覆蓋約世界總面積的24%（歐亞大陸的65%）和世界人口的42%。且截至2024年，其名目GDP總量約佔全球的23%，以購買力平價計算的GDP則約佔全球的36%。這就必然產生一個現象：上合雖以中俄為主心骨，但「全球南方」的齊聚一堂，也必然會烘托中俄的地緣威信與領導地位，產生與美國分庭抗禮的政治圖景。

這也成為這次上合峰會的主要旋律。從歷史紀錄來看，這是中國第五次主辦上合峰會，也是組織成立以來的最大規模峰會。而在美國關稅戰與俄烏戰爭持續、印度與巴基斯坦剛結束空戰、伊朗也才經歷與以色列的「12日戰爭」背景下，上合明顯成為「全球南方」彼此包容、又無懼美國的地緣平台。

當然，近年也有西方分析認為，上合正在成為「東方版北約」，尤其是在「中俄邪惡軸心」崛起的背景下。確實，上合近年有過不少聯合軍演，但在筆者看來，這與源自冷戰思維的北約還是有所不同：北約正是因為集體防禦機制、明顯的軍事同盟性質，所以進退動輒牽動衝突，在蘇聯解體後持續擴張、進逼前蘇聯空間，也終於在逼近俄羅斯家門口時引爆了烏克蘭戰爭，並為如何安置烏克蘭的尷尬身分各自推卸。

但上合並非如此。泰山不讓土壤，故能成其大；河海不擇細流，故能就其深，正是因為上合沒有北約的軍事同盟性質、集體防禦機制，才能在大國博弈的激烈時空持續成長，真正反映全球南方的多元圖景。上合之所以存在，不是為了在新冷戰中選邊，而是要呼喚新時代的多極秩序：加入上合本身，不與加入其他組織互斥；正如各國雖然不介入俄烏戰爭，卻也不會跟著西方制裁俄羅斯。從這個視角來看，上合的存在證明了：各國可以依據自身利益，在個別議題採取各自立場，不受美國的霸權意志裹脅。

這對「賭國運」發動俄烏戰爭的普京來說，當然更是意義重大的時代表徵，也是俄羅斯之所以能在政治、經濟上衝破封鎖的重要底氣。

2025年8月26日，中國天津，圖為一個寫有「2025相約上合綻放津彩」的霓虹燈，隨著上海合作組織天津峰會日益臨近，天津街頭巷尾的「上合元素」悄然增多，迎接盛會的氛圍日益濃厚。（新華社）

參與九三閱兵：俄烏停火也難撼中俄關係

而這也無疑共鳴普京參與九三閱兵的時代意義：中俄關係患難與共、上不封頂，尤其是在美國有意斡旋俄烏衝突、甚至操作「聯俄制中」的背景下。

確實，中俄互動的近年升級，發生在俄烏戰爭已經爆發的時空中：2023年3月，在宣布伊朗沙特於北京復交後，中國國家主席習近平訪問俄羅斯，是莫斯科衝破外交孤立的一大突破，也是中國有自信維繫中歐關係、抗衡美國壓力的信念展演；2024年5月，普京在中俄建交75周年時訪問中國，也是他展開新總統任期後的首次外訪；2025年5月，習近平對俄羅斯進行國事訪問，並且出席在莫斯科舉行的2025年紅場閱兵。與此同時，中俄貿易額也持續上升，尤其是在油氣領域。

但這段期間，中國並沒有為此疏遠與俄羅斯敵對的歐洲，更沒有為此切斷與美國複雜的經濟互賴。同理，俄羅斯即便受到西方強力制裁，卻也沒有放棄要恢復與歐美的經濟互動，否則就不會有部分停火換取解除部分制裁的談判要求。而基本上，這也是中美俄一直以來的互動邏輯，在2014年克里米亞危機後如此，甚至在之前也就已經出現類似趨勢：中俄關係持續靠近，但雙方也都不會因此拒斥維繫對美、對歐的各種關係。

原因也相當直接：以多極化為路徑的東升西降，不只影響「全球南方」，也影響作為大國的中美俄。從中俄的視角出發，在政治、經濟甚至軍事上，朝向非美國、非西方的場域布局，原本就是基於國家利益的正常展演，正因如此，中國才會從2013年起持續推進「一帶一路」項目，但即便「一帶一路」初期聚焦歐亞、中東等「全球南方」國家，最終卻也沒有排斥歐洲加入；正如俄羅斯即便在2014年克里米亞危機後，持續提升中俄各領域互動，卻也沒有放棄維繫美俄關係與歐俄關係。

2025年5月9日，俄羅斯衛國戰爭勝利80週年紀念日，莫斯科紅場舉行閱兵儀式。俄羅斯總統普京、中國國家主席習近平和塔吉克斯坦總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）等領導人參加俄羅斯無名烈士墓獻花儀式。（Reuters）

從西方某些戰略派的視角來看，中俄關係的持續靠近，受到俄烏戰爭的極大加成，因此只要成功斡旋俄烏停火，就能達成「逆向基辛格」（Reverse Kissinger）的目標：切斷中俄同盟、重現過去的戰略三角，最終促成俄羅斯共同制衡中國。但這恐怕是誤解了當代中俄關係的本質，以及對過去冷戰歷史的誤讀：基辛格（Henry Kissinger）本人並沒有成功促成中蘇分裂，而是利用已經成形的中蘇裂痕，成功促成中美關係正常化。

但這顯然完全不符合當前的中俄互動：雙方既沒有爭奪陣營領導權，也不存在珍寶島事件等軍事衝突。俄羅斯對中美歐關係的各取所需，其實也就像上合各國的各自行動，都是對於國家利益的本能追求，也是相當自然的擺盪型態。在當前互賴複雜的全球政經圖景下，過去冷戰壁壘分明的集團對立，本就是無法重現的過時結構。

因此從這個視角來看中俄關係：雙方的各自布局，不是為了鎖死彼此，而是面對共同壓力的患難與共，這背後更有中國崛起、俄羅斯追求經濟復興的底層邏輯牽引。因此即便在冷戰結束、沒有俄烏戰爭爆發的時空，中俄關係也持續提升；未來俄烏停火後，這股脈動有所起伏，卻也不會徹底消失，因為東升西降並沒有停下來，多極化的趨勢也還在持續。

而這也正是這次普京訪華「史無前例」的原因：伴隨東升西降與多極化推進，中俄的每一次靠近，都是在創造新歷史。