印尼多地爆示威　雅加達巴士站焚毀服務中斷　中國使館發安全提醒

印尼爆發不滿議員薪酬福利過高的示威後，局勢一再升級，示威潮蔓延至國內多地，繼8月29日深夜望加錫（Makassar）市議會大樓遭縱火造成3死後，當地傳媒30日指再有議會大樓起火，雅加達有多個巴士站遭焚毀，巴士服務中斷。中國駐印尼大使館30日提醒在印尼的中國公民和機構加強安全防範。



印尼多地爆發示威，2025年8月30日有雅加達的汽車遭縱火燒毀（Reuters）

路透社引述當地傳媒指，再有3個省市的議會建築物遭縱火，分別在西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）、中爪哇的北加浪岸市（Pekalongan）及西爪哇的井里汶市（Cirebon），報道指，在井里汶市的示威者搶劫議會內在設備，另一方面，警方正出動催淚彈，試圖驅散在西努沙登加拉省及北加浪岸市的示威人群。

路透社指仍在核實消息。

印尼示威升級，南蘇拉威西省首府望加錫（Makassar）市議會大樓2025年8月30日陷入火海，示威者在附近聚集（Reuters）

印尼安塔拉通訊社（ANTARA News）指，首都雅加達有多個關鍵巴士站遭焚毀，當地的快速巴士服務Transjakarta於29日要暫停所有服務。

另一印尼傳媒Jakarta Globe其後報道，多達7個巴士站遭破壞或縱火，巴士服務在30日繼續暫停。

中國駐印尼大使館8月30日發出提醒指，近日印尼雅加達等多個城市發生大規模示威遊行活動，多地警察局、車站、政府建築物被燒毀並造成印尼人員傷亡，中國駐印尼大使館提醒在印尼中國公民和機構加強安全防範。

大使館呼籲密切關注當地局勢發展，減少非必要性外出，遠離遊行示威人群和區域，並避免前往人員密集地區，如遇緊急情況，報警並與中國駐印尼使領館聯繫尋求協助。

2025年8月29日，印尼示威者在東爪哇省首府泗水（Surabaya）抗議的情況，與大批警員對峙（Getty）

半島電視台指，這次騷亂是印尼數個月來出現經濟、政治困境後的最終結果。

在當地爆出消息指580名國會議員除了薪水外，每月還領取5000萬印尼盾（近2.4萬港元）的住屋補貼後，民眾不滿升溫，這補貼於2024年推出，幾乎是雅加達人最低工資的10倍，示威者要求議員減薪，批評這些議員是「腐敗的精英」。

在示威期間，一名任職司機的示威者在雅加達議會大樓外遭警車撞死，局勢更是升級。