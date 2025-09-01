美國男孩遊主題公園與父母失散　徘徊高架路軌場面驚險｜有片

美國一名男孩日前在賓夕法尼亞州一個主題公園遊玩期間，突然與父母失散，他之後被發現在園內單軌列車的高架路軌上徘徊。幸好有見義勇為的遊客出手相助，最終安全返回地面並與家人團聚。



美國廣播公司（ABC）8月31日報道，事發於30日下午5時左右，該名男童在賓夕法尼亞州的好時主題樂園（Hersheypark）內與父母失散，園方接報後展開搜索，及後發現他走到單軌列車的路軌上。

園方指，該名男孩被困在單軌列車站內約20分鐘，之後走到路軌。而當局接報後，已即時停止列車運作和封鎖現場。

+ 2

有遊客拍到的片段顯示，該名男孩於數米高的路軌上徘徊，場面驚險，其他途人不斷叫他走到安全地方。同時有一名自告奮勇的男子爬上路軌旁的建築物屋頂，再跳上路軌捉緊男孩，並在另一名途人的協助下安全獲救。

整宗事件擾攘大約28分鐘，男孩與家人團聚，證實沒有大礙。園方感謝園工的迅速行動及遊客的警惕，強調會致力為遊客提供最高安全水平。