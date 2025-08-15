韓國公園設「3D投影警察」犯罪率降22%　網民：農曆七月限定？

為了改善公園治安狀況，韓國首爾中部警察署想在加強巡邏的同時節省人力，與中區行政辦公室合作，於中洞第3號公園引進真人等高的3D全息投影警察。



然而，該警察的外觀與夜間投影效果，也引發一票關於「靈異感」的討論。

韓國首爾警方於公園引進真人等高的3D全息投影警察，成功令周邊犯罪率下降約22%，惟警察的「靈異感」惹起熱論。（首爾中部警察署）

根據韓國媒體《Korea JoongAng Daily》報道，這名身穿制服、站姿筆直的「虛擬警員」，每晚7點至10點會透過投影裝置現身，結合夜間照明與監控攝影機，形成既可見又有聲音的「擬真警察」駐守效果。

警察的語音訊息「若發生暴力或緊急情況，警方將即時應對」將循環播放，目的在震懾不法行為。

警方統計顯示，安裝前（2023年10月至2024年5月）與安裝後（2024年10月至2025年5月）相比，公園周邊犯罪率下降約22%。

目前，警方已著手評估在其他高風險地區陸續設置類似系統，並加入多語音訊與互動對答功能，以及即時協助與防災資訊。

不過，該警察的外觀與夜間投影效果，讓不少網友忍不住打趣：

「農曆七月雖然犯罪率降，但死亡率應該上升了吧！」

「確定只降22%？不是100%不敢犯案嗎？」

「難怪犯罪率下降，犯罪人都嚇死往生了」

「看起來好像因公殉職……」



