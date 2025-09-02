日本執政自民黨高層動盪　黨內三大高層向石破茂辭職

日本執政自民黨高層大地震，地位僅次於總裁兼首相石破茂的幹事長森山裕、總務會長鈴木俊一，以及政務調查會長小野寺五典9月2日在黨內參眾兩院會議上分別表示有意辭職。



自民黨在7月舉行的參議院選舉大敗，屬黨內第二把交椅的森山在會上稱需要為選舉失利負責，因此向黨總裁兼首相石破茂提出辭職，交由對方決定去留。鈴木俊一及小野寺五典亦以同樣理由向石破茂請辭。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，執政自民黨幹事長森山裕（Hiroshi Moriyama）抵達自民黨總部。（Reuters）

自民黨2日舉行參眾兩院黨員會議，討論由森山領導的委員會撰寫調查敗選分析報告，內容提到自民黨需要「重新開始」。

消息人士稱報告提到在責任問題上，主要歸咎於黨內的政治獻金醜聞，以及選前提出每人發放2萬日圓應對物價上漲的措施惹來選民不滿，再加上該黨參議院預算委員長因能登地震失言，打擊選情。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，日本首相石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

不過報告則似乎沒將矛頭指向石破茂，他2日在會上再就選情失利負責，稱自己需要為此負責，強調不會逃避。他又表示自己無意戀棧權力，會在適當時間作決定。

石破茂的任期去到2027年屆滿，自民黨內部已有聲音要求提早舉行黨總裁選舉。報道引述消息人士指，該黨總裁選舉委員會8日將會向黨內國會議員及地方分部高層進行問卷調查，決定是否提前進行黨內選舉。