習近平晤伊朗總統　承諾推動達成核問題解決方案　兼顧各方關切

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）近日來華出席2025年上海合作組織峰會和抗戰勝利80周年紀念活動，並於9月2日在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會晤。習近平表示，中方將繼續主持公道，推動達成兼顧各方合理關切的伊核問題解決方案。



習近平指出，中伊關係經受住國際風雲變幻考驗，保持平穩健康發展。中方始終把發展對伊關係置於中國中東外交重要位置，願同伊方賡續友好，深化互信，加強在貿易、投資、清潔能源、互聯互通等領域合作，增進人文交往，攜手推動中伊全面戰略夥伴關係行穩致遠。中方提出全球治理倡議，願同包括伊朗在內的國際社會一道，推動構建更加公正合理的全球治理體系，攜手構建人類命運共同體。

中國國家主席習近平9月2日，在北京人民大會堂會見伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）。（Reuters）

習近平強調，武力不是解決分歧的正確方式，溝通對話才是實現持久和平的正確路徑。中方重視伊方多次重申不尋求發展核武器的承諾，尊重伊方和平利用核能權利，支持伊方維護國家主權、領土完整、民族尊嚴，通過政治談判維護自身合法權益。中方將繼續主持公道，推動達成兼顧各方合理關切的伊核問題解決方案，為實現中東持久和平不懈努力。

2025年9月2日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂，與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）進行會晤。（Reuters）

佩澤希齊揚表示，祝賀中國成功舉辦上海合作組織天津峰會。中國擔任輪值主席國期間，成員國政治互信增強，各領域合作取得積極進展，伊方願同中方在上海合作組織框架內加強合作。

佩澤希齊揚指，中國是伊朗全面戰略夥伴，伊方高度重視兩國關係，無論國際形勢如何變化，都將堅持對華友好，深化對華合作。習近平主席提出全球治理倡議，對於推動國際秩序朝着更加公正合理方向發展具有重要意義。伊方完全支持，願同中方密切協調，共同反對單邊主義和強權政治，維護中東地區和平穩定，推動全球治理倡議落地落實。