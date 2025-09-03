普京：從未反對烏克蘭加入歐盟　惟不可以接受其加入北約

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）9月2日（周二）表示，莫斯科從未反對烏克蘭加入歐盟（European Unino），惟無法接受烏克蘭加入北約（NATO）。普京認為有可能同時就俄羅斯和烏克蘭的安全保障達成共識。



據路透社報道，烏克蘭和歐洲國家領導人都不相信普京真心追求和平，並警告指，如果俄羅斯贏得俄烏戰爭，普京有可能會攻擊由歐洲和美國領導的北約軍事同盟。

普京在北京釣魚台國賓館與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）舉行會面時駁斥上述講法。普京形容這些說法是「恐怖故事」和「歇斯底里」，是那些試圖將俄羅斯描繪成敵人的無能之輩捏造出來的。

2025年9月2日，北京釣魚台國賓館，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，右）與斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico，左）會晤時握手合影。（Reuters）

普京強調，俄羅斯被迫在烏克蘭採取軍事行動，是因為他認為西方國家試圖透過北約吞併整個後蘇聯地區。

普京向菲佐指出：「談到讓烏克蘭加入歐盟，我們從未反對過。至於北約，這是另一個問題，我們的立場是眾所周知的，這對我們而言是不可接受的。」

普京提到，他在8月15日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行的峰會期間有討論烏克蘭的安全保障問題。

他指出：「如果衝突結束，烏克蘭的安全保障是有選項的，在我看來，有機會在這方面達成共識。」

2025年9月2日，北京釣魚台國賓館，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會見斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico，不在圖中）。（Reuters）

普京又談及，俄羅斯已準備好與美國在札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的問題上進行合作，並補充說，他已經與華盛頓間接討論了這個問題，甚至準備好與烏克蘭在該核電廠的議題上進行合作。

報道指，該核電廠是歐洲最大的核電廠。俄羅斯入侵烏克蘭後不久，即2022年3月就控制了該核電廠。