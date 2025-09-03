英國財政困局　英鎊急跌1%　30年債息創1998年後高位

英國媒體9月2日（周二）報道，英國滙價及債價同時急跌，30年期債息升至5.723厘，達到1998年以來高位；英鎊兌美元則急跌1%至1.339。報道指市場憂慮英國的財政前景，對預計將於11月中公布預算的財相李韻晴（Rachel Reeves）構成重大壓力。



據《衛報》報道，英國的債券市場2日遭到拋售，財相李韻晴在公布秋季預算案前面臨嚴峻挑戰。

英國30年期的債息急升到5.723%，這是自1998年以來的最高水平，這代表英國向市場借貸的成本將增加。

經濟學家Mohamed El-Erian注意到英鎊急跌和英國30年債息急升的情況：

報道指，英國長期債的孳息率上升，與全球其他金融市場的變化相呼應，這種變化推高其他主要經濟體的借貸成本，因為市場對美國貿易政策反覆無常充滿憂慮。

IPPR智庫經濟政策副主任榮格（Carsten Jung）表示：「這些情況非英國獨有，德國、美國和法國的債券孳息率2日亦出現類似的上升。

與此同時，英鎊亦走弱，兌美元下跌超過1.5美仙，至1.339美元，這是4月初美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動貿易戰以來的最大單日跌幅。

在現時預計最早要在11月中旬才能公布的預算案中，財相李韻晴預料將被迫加稅來應付財政缺口。

金融顧問公司凱投宏觀（Capital Economics）預測，李韻晴或者需要籌集180億至280億英鎊（約1882億至2927億港元），才能讓其預留99億英鎊（約1035億港元）的緩衝資金。

2025年7月15日，英國倫敦，財相李韻晴（Rachel Reeves）在一個公開場合發表演說。（Reuters）

施羅德（Schroders）固定收益策略師詹寧斯（Marcus Jennings）表示，最近一系列有關潛在加稅的報道令債券投資者感到憂慮。

詹寧斯指：「總體而言，雖然沒有任何具體的政策導致政府債券遭到拋售，但一系列潛在政策的出台提醒人們，英國的財政狀況面臨多麼嚴峻的挑戰。這可能促使英國債券的孳息率走高。」