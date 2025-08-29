英國禁以色列官員參加其最大國防展

英國禁止以色列官員參加其規模最大的國防貿易展，因為以色列升級了其在加沙地帶的軍事行動。



路透社報道，英國政府發言人星期五（8月29日）說，以色列政府進一步升級其在加沙的軍事行動是錯誤的。

「因此，我們可以確認，不會邀請任何以色列政府代表團參加2025年英國軍警防務展覽會（DSEI UK 2025）。」

發言人補充道：「現在必須通過外交途徑結束這場戰爭，包括立即停火、遣返人質以及增加對加沙人民的人道主義援助。」

以色列國防部說，由於此次展會禁令，以色列將不會像之前在倫敦國際防務與軍用警備展覽會（DSEI）上那樣設立國家展館。

圖為英國軍警防務展覽會（DSEI UK網站）

以色列指出，英國此舉是「令人遺憾的歧視行為」，並且「引入了與專業國防工業展覽會完全不相符的政治考量」。

埃爾比特系統、拉斐爾、以色列航空航天工業和Uvision等以色列國防企業仍將可以參展。

三個月前在巴黎航展上也發生了類似事件。當時，由於以色列國防企業拒絕撤下展品中的攻擊性武器，法國用黑色隔板遮住了相關展位，引發以色列的強烈抗議。

為期四天的DSEI展會將於9月9日開幕，屆時各國代表團和私營企業將在倫敦展覽中心展示軍事裝備和武器。該展會每兩年舉辦一次。

DSEI由私營企業Clarion Defence and Security主辦，英國政府和軍方提供支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

