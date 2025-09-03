中國閱兵｜印尼總統照原計劃赴北京　出席抗戰勝利80周年活動

據印尼羅盤電視台（Kompas TV）報道，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）2日（周二）晚上啟程前往中國，出席3日（周三）在北京舉行的閱兵儀式。



印尼國務秘書哈迪（Prasetyo Hadi ）在聲明中表示，載有普拉博沃的專機於當地時間晚上8時左右從雅加達起飛前往北京。

印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）8月31日譴責，部份抗議行為已經「已接近叛國與恐怖主義」。(Reuters)

哈迪指，普拉博沃將於（3日）週三在北京出席紀念抗戰勝利80周年的活動，屆時他將與另外25位外國元首一同出席儀式。普拉博沃將於同日乘專機返回印尼。

報道指，由於印尼各地近日發生的抗議活動，普拉博沃在8月30日（上周六）取消了原定的中國行。

據當地媒體報道，印尼全國多迪自25日起爆發激烈示威，抗議國會議員在享有高薪之外還將獲得高額住房補貼，該金額遠高於國民的平均收入。抗議活動其後因一名示威者被裝甲警車撞死而升級。

2025年8月15日，印尼雅加達，總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在慶祝國家獨立日之際，發表年度國情咨文。（Reuters）

暴力抗議行動進行一周後，首都雅加達正逐漸恢復平靜。