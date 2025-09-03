中國閱兵｜特朗普稱不認為是對美國挑戰：北京需要我們
撰文：莊勁菲
出版：更新：
9月3日上午9時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年慶祝大會及閱兵儀式將在北京舉行。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、朝鮮領導人金正恩到場出席，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日在白宮被媒體問及此事時，表示自己不認為中國閱兵是「對美國的挑戰」，指中國需要美國。
▼特朗普：不認為是對美國的挑戰
9月3日，特朗普在白宮被記者問及是否認為中國閱兵是對美國的挑戰時，特朗普回答：「不，一點也不。中國需要我們。如你所知，我和習近平主席關係很好。但中國對我們的需要遠大於我們對他們的需要。」
此次中國閱兵，共有26名外國領導人到北京出席。英國廣播公司（BBC）指出，中國國家主席習近平與普京和金正恩一同參加活動，是對排斥中、俄、朝的西方國家發出的信號。
中國閱兵｜印尼總統照原計劃赴北京 出席抗戰勝利80周年活動中國閱兵｜中俄領袖會談後 普京赴習近平官邸茶敘 散步片段公開中國閱兵｜金正恩乘專列抵北京：很高興時隔6年再訪華中國閱兵｜普京會晤習近平 北京宣布對俄羅斯試行免簽證入境