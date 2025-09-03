日本首相石破茂有意繼續留任　自民黨四大高層集體請辭

日本首相石破茂9月2日在自民黨兩院議員全體會議後表示，自己有意繼續任職，並將優先應對國內物價高漲和美國關稅談判等議題。自民黨幹事長森山裕等黨內四大高層表示，將以辭職為參議院選舉大敗負責，要求總裁石破茂決定他們的去留。



據共同社報道，自民黨總裁選舉管理委員會周二就是否贊成提前舉行總裁選舉，發出確認意見的通知。要求提前選舉的議員，須在下周一（８日）將署名蓋章的文件交到黨總部。

2025年7月30日，日本東京，圖為日本首相石破茂在地震與海嘯警報發生後發表講話。（Reuters）

自民黨總裁石破茂在全體會議上就參議院選舉落敗道歉，並就自身去留問題表態：「完全沒有對地位抓住不放的意思。我不會逃避責任，將在恰當的時候切實做出決斷。」

他強調，自己將負責任地應對重要議題，並在合適的時候做出判斷，但就具體時間表示：「很難說，盡快得出答案對國家才好。」

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，執政自民黨幹事長森山裕（Hiroshi Moriyama）抵達自民黨總部。（Reuters）

自民黨幹事長森山裕、總務會長鈴木俊一、政調會長小野寺五典、選舉對策委員長木原誠二同日表示，將會辭職以對選舉失敗負責。石破茂對此回應稱：「我將會妥善判斷，他（森山裕）是無可替代的人。」

報道還引述多名知情人士透露，會議上有人提問，石破內閣的副大臣和政務官是否也可以要求提前舉行總裁選舉。據稱，石破的回應是「可以自由判斷」。