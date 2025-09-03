日老婦網戀「太空人」被騙百萬日圓積蓄　誤信太空船遭襲需買氧氣

日本媒體9月1日引述北海道警方報道，札幌市一名80多歲獨居老婦，近日誤信一名自稱「日本太空人」的男網友，結果在短短數日內被騙走100萬日圓（約5.24萬港元）積蓄，事件引起網上熱議。當地警方正調查事件，暫時未有人被捕。



據當地警方調查指，該名八旬老婦今年7月中透過社交媒體認識一名男子，對方聲稱「正身處太空執行神秘任務」；警方又指，兩人的訊息對話中頻頻出現戀愛語句，顯示騙徒刻意營造情感依賴，誘導受害人上釣。

該名80多歲日本獨居老婦，自8月30日起，多次在札幌市手稻區的便利店購買總值100萬日圓的電子貨幣，並全數轉帳予對方。圖為札幌市，相中人非涉案人。(Getty)

期間，男子突然向她稱所乘坐的太空船遭受攻擊，「氧氣不足」，要求她買入電子貨幣以協助購置緊急氧氣裝置。老婦信以為真，自8月30日起，多次在札幌市手稻區的便利店購買總值100萬日圓的電子貨幣，並全數轉帳予對方。

札幌市一名80多歲獨居老婦，近日誤信一名自稱「日本太空人」的男網友，結果被騙百萬日圓積蓄。圖為2021年12月8日，首名繞月飛行旅客、日本富豪前澤友作身穿太空衣出發的情況。(Getty)

轉帳後，老婦開始起疑，遂向家人透露事件。家人得知後察覺有異，立即勸她報案。老婦於周一前往手稻警署報案。

當局呼籲公眾提高警覺，尤其是獨居長者，如果在網上結識陌生人，對方一旦提出金錢援助要求，應立即懷疑並聯絡親友或報警查證，以防墮入陷阱。