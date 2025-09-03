日老婦網戀「太空人」被騙5萬積蓄 誤信太空船遭襲需買氧氣
撰文：羅保熙
出版：更新：
日本媒體9月1日引述北海道警方報道，札幌市一名80多歲獨居老婦，近日誤信一名自稱「日本太空人」的男網友，結果在短短數日內被騙走100萬日圓（約5.24萬港元）積蓄，事件引起網上熱議。當地警方正調查事件，暫時未有人被捕。
據當地警方調查指，該名八旬老婦今年7月中透過社交媒體認識一名男子，對方聲稱「正身處太空執行神秘任務」；警方又指，兩人的訊息對話中頻頻出現戀愛語句，顯示騙徒刻意營造情感依賴，誘導受害人上釣。
期間，男子突然向她稱所乘坐的太空船遭受攻擊，「氧氣不足」，要求她買入電子貨幣以協助購置緊急氧氣裝置。老婦信以為真，自8月30日起，多次在札幌市手稻區的便利店購買總值100萬日圓的電子貨幣，並全數轉帳予對方。
轉帳後，老婦開始起疑，遂向家人透露事件。家人得知後察覺有異，立即勸她報案。老婦於周一前往手稻警署報案。
當局呼籲公眾提高警覺，尤其是獨居長者，如果在網上結識陌生人，對方一旦提出金錢援助要求，應立即懷疑並聯絡親友或報警查證，以防墮入陷阱。
