越南毒梟潛逃5年終落網　「改頭換臉」後警方仍憑一部位成功捉人

越南警方近日逮捕了一名因涉毒被通緝多年的逃犯，該男子為逃避追緝，不惜進行整容手術將自己的容貌「改頭換臉」，甚至更換身份和切斷與所有親友的聯繫；雖然他成功潛逃數年，惟天網恢恢，他最終仍因耳形特徵未有改變，遭警方識破身份，並於上月底被拘捕。該名疑犯涉及數年前一宗77公斤毒品的跨境販毒案。



35歲的毒品集團主腦黎青權（音譯：Le Thanh Quan）是於8月24日在胡志明市被捕，警方指控他涉嫌「非法運輸毒品」，並已將他押解至湄公河三角洲的同塔省（Dong Thap Province），展開進一步調查。

這宗案件可追溯至2020年。當年黎青權成功招攬32歲送貨員黎阮翠薇（Le Nguyen Thuy Vy），並視她為「義妹」，並撮合她與堂弟黃國達（Huynh Quoc Dat）認識，意圖建立販毒網絡。

翌年1月16日，黎青權說服黎阮翠薇將聲稱是「衣物與化學品」，實際上是毒品的貨品，從胡志明市金邊市場運送至柬埔寨邊境；而黃國達則負責駕車把黎阮翠薇送至靠近邊境的河仙鎮。

越南警方2021年拘捕黎阮翠薇和黃國達，兩人的行李箱內被發現裝有77公斤海洛英、冰毒、氯胺酮及搖頭丸。(Vietnam Police)

其後，黎青權把交收地點改為同塔省的新州鴻御渡輪碼頭。兩人在碼頭收到用多個黑色袋子包裹的箱子，運輸途中被警方查獲，2人當場被捕。箱內裝有77公斤海洛英、冰毒、氯胺酮及搖頭丸。

黎阮翠薇和黃國達被捕後供認黎青權為主謀，但因他已潛逃，警方隨即發布全國通緝令。這些年間，警方一直無法緝捕他歸案。

多年來，警方繼續追查男子下落，終於在胡志明市隆平區（Long Binh Ward），發現一名與男子相似的可疑人物，儘管已經改變容貌，但警方最終經多方比對並實施秘密監控，發現男子的耳廓形狀依舊，因此鎖定目標監視他。一名調查人員透露：「多年經驗告訴我們，他的面貌改變了，但耳廓形狀依然如舊。」

直至近日，該男子在市區騎摩托車時，遭警方截停制伏，他被捕後終於承認自己是通緝犯。

同塔省人民法院早於三年前，已分別對同案兩名被告黎阮翠薇判處死刑、對黃國達判終身監禁。