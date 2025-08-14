日本繳獲創紀錄大批毒品　沒收1噸大麻拘3越南人

日媒報道，日本關東信越厚生局8月13日宣布逮捕3名越南籍男女，他們涉嫌利用貨船從越南走私乾燥大麻到日本，被控違反大麻毒品管制法。禁毒部門沒收約1噸大麻，這是日本有紀錄以來單次繳獲的最大數量走私毒品。



日本放送協會（NHK）報道，一艘從越南峴港出發的貨船6月5日抵達東京港，日本海關查獲1.046噸的大麻，價值估計有52億日圓（約2.8億港元）。這些大麻是作為木炭申報的。

這批大麻是日本自1951年有紀錄以來，單次查獲的最大宗走私毒品。2024年，日本警方和厚生勞動省大麻毒品管制部（麻薬取締部）在全國查獲452公斤乾燥大麻，數量還不及本案的二分之一。

3名疑犯包括住在茨城縣的51歲越南人范玉水（ファム・ゴック・テゥイ，音譯），日本正調查他們是否涉及跨國販毒組織。

越南國旗。（Getty Imgaes）

報道指，日本濫用大麻現象普遍。厚生勞動省稱，2024年日本全國警察和禁毒部門逮捕6342名持有或走私大麻的人員，這是自1951年有紀錄以來的第二高數字，僅次於2023年。其中逾七成、即4600名涉案人員的年齡在10幾歲或20幾歲或更年輕，比2015年的1049人增加了4.4倍，突顯大麻毒品在年輕群體中日益氾濫的趨勢。