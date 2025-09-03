中國閱兵．圖輯｜26國領袖天安門觀禮　習近平普京金正恩世紀同框

撰文：洪怡霖
出版：更新：
中國周三（3日）在北京天安門廣場舉行抗戰勝利80周年大閱兵。26名外國元首及政府首腦雲集，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京與北韓領導人金正恩同框亮相，引發全球矚目。
中國外交
俄羅斯
普京
朝鮮(北韓)
金正恩
金正恩訪華
習近平
閱兵