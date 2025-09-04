英國政壇地震　副首相韋雅蘭承認買樓少交印花稅　保守黨要求辭職

英國媒體9月3日報道，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）承認在購買價值80萬英鎊（約838.6萬港元）的海濱公寓時少繳了印花稅，並在否認有失職數日後向部長道德顧問尋求協助。專家指韋雅蘭可能少交了4萬英鎊（約42萬港元）印花稅。在野保守黨要求韋雅蘭引咎辭職，首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）則為其護航。



據《衛報》報道，韋雅蘭正承受巨大壓力。由於其同時擔任房屋大臣，外界對其少交買樓印花稅難以理解。

韋雅蘭表示，她之前收到不準確的法律建議，導致她少繳印花稅。專家表示，韋雅蘭少交的稅款可能高達4萬英鎊（約42萬港元）。

2024年9月22日，施紀賢與副首相韋雅蘭（Angela Rayner）出席工黨黨大會。（Reuters）

在一份致《衛報》的私人聲明中，韋雅蘭辯稱，儘管她大部分時間都和小朋友居於大曼徹斯特（Greater Manchester）阿什頓安德萊恩（Ashton-under-Lyne）的家中，由於其中牽涉到她離婚後的財務安排，她仍然誤將新購入的公寓歸類為她唯一的房產，對此她「深表遺憾」。

韋雅蘭承認，即使她名下已沒有任何房產，都應該計入以往轉移到兒子信託基金的部分房產權益，所產生的額外印花稅。韋雅蘭強調並非刻意逃稅，正積極了解如何補交相關稅款。

據報道，韋雅蘭能否留任副首相極可能取決於她能否證明，正如她所聲稱的那樣，當她今年5月購買公寓時，她的律師給予她錯誤的建議。

2025年7月29日，英國倫敦，副首相韋雅蘭（Angela Rayner）在唐寧街首相府接待英格蘭女子足球隊時發表講話。（X@AngelaRayner）

首相施紀賢同日向韋雅蘭表達支持：指他「非常自豪能在下議院與她並肩而坐」。

儘管施紀賢現時仍支持韋雅蘭，但唐寧街拒絕透露他何時獲悉韋雅蘭少交印花稅的情況。政府消息人士表示，對韋雅蘭的道德調查可能在數日內完成。

保守黨黨魁栢丹娜要求施紀賢解僱副首相韋雅蘭：

保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）表示：「如果他（施紀賢）有骨氣，他就會解僱她。」保守黨在網上發布多條韋雅蘭在野時期的舊推文，並譴責「向他們實行一套規則，對其他人卻實行另一套規則」。