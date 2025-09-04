葡萄牙登山纜車出軌全國周四哀悼一天　多名歐洲領導人致哀

葡萄牙首都里斯本（Lisbon）9月3日有登山纜車出軌，至少15人死亡、18人受傷。葡萄牙總統德索薩（Marcelo Rebelo de Sousa）對此事件表示哀悼和「深感遺憾」。除德索薩外，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）、意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）和美國駐里斯本大使館亦對事件表示哀悼。葡萄牙政府亦宣布全國周四哀悼一天。



桑切斯稱，「在這艱難的時刻」，向受害者家屬和葡萄牙人民表達「我們所有的愛與聲援」，「祝願受傷人員早日康復。」

塔亞尼說，他已與葡萄牙外交部長會面，並表達「對受害者的聲援」。

美國駐里斯本大使館在X寫道：「里斯本格洛麗亞登山纜車（Elevador da Glória）發生出軌悲劇，我們深感悲痛。」「我們為遇難者表示哀悼，並與葡萄牙人民團結一致。我們向所有受影響的人表示最深切的慰問。」

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）則稱，自己「深感悲痛」，「我的心與受害者、他們的親人和受傷者同在，祝他們早日康復。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在X稱：「我向受害者家屬表示哀悼」，「歐洲與遇難者、他們的親人以及里斯本的整個社區團結一致。」

格洛麗亞登山纜車發生事故後，里斯本暫停全市所有纜車運營，以便對其設備進行安全檢查。里斯本市長Carlos Moedas同時宣布全市為遇難者哀悼3天。

事發在當地傍晚6時過後，據指由於一條鋼索鬆脫，導致一列纜車失控出軌，撞向附近一幢建築物，造成多人傷亡。有目擊者向SIC電視台（Sociedade Independente de Comunicação）稱，出事纜車「猛烈地撞上了一棟建築，像個紙箱一樣散架了。它撞擊的衝擊力巨大，而且沒有任何剎車」 。

事發後，包括里斯本市長Carlos Moedas在內，逾60名救援人員和20輛車抵達現場。畫面顯示，纜車損毀嚴重。據葡萄牙有線電視新聞網稱，事故發生時，有乘客跳出車窗逃生。