阿富汗6.0級強烈地震死傷慘重　宣明會緊急援助受災家庭及兒童

阿富汗庫納爾省的偏遠山區於當地時間8月31日晚上 (香港時間9月1日清晨) 發生6.0級強烈地震，引致大量房屋倒塌，多人被活埋，至今逾800人死、逾2,500人傷，估計死傷人數仍不斷上升；加上部分地區網絡及道路中斷，增加救援難度，急需緊急醫療支援及日常物資。世界宣明會已即時啟動緊急應變行動，與當地合作夥伴提供緊急援助，並呼籲香港市民支持救援工作。

今次地震深度為10公里，屬淺層地震，震央位於庫納爾省阿薩達巴德市（Asadabad city）的南部約27公里，阿富汗首都喀布爾（Kabul）、巴基斯坦首都伊斯蘭堡 （Islamabad）及印度首都新德里（New Delhi）都感受到震動。事發地區為極度偏遠和農村社區，部分Chawki and Noorgul區域近乎全面或局部損毀。根據阿富汗國家災害管理局（Afghanistan National Disaster Management Authority, ANDMA）估算，目前最少800人死、逾2,500人受傷。我們估計超過270,000人在未來幾周甚至幾個月急需支援。

2025年9月2日，阿富汗庫納爾省馬扎里達拉發生6級地震後，房屋變成廢墟。（Reuters）

地震對阿富汗的打擊尤其嚴重，因為當地的房屋和基建結構薄弱，而大部分的居所都是用泥和木頭搭建，使其更易倒塌，令居民被困於瓦礫中。雖然早前因山泥傾瀉受阻的地段已被清理，但地震再次令部分地區網絡及道路中斷，令救援工作更爲艱鉅，甚至需要出動直升機救援及轉移傷者。

宣明會在阿富汗的工作逾二十年，我們敦促國際社會迅速及慷慨的回應今次的悲劇。我們已即時啟動緊急應變行動，並與當地合作夥伴協力支援當地居民，並緊密評估受災地區的災民需要，提供多方面援助。

2025年9月3日，阿富汗地震後，庫納爾省努爾加爾區盧拉姆村，一些男孩坐在廢墟上。（Reuters）

世界宣明會阿富汗辦事處總幹事 Thamindri De Silva表示： 「我們經過2023年赫拉特(Herat)大地震，影響至今仍未完全消退。今次災害極具破壞性，影響將持續並為居民帶來極大痛苦，其中兒童是受災最嚴重的一群，將付出最大的代價。」

阿富汗正飽受全球最嚴重的人道災難之一蹂躪。根據聯合國人道主義事務協調廳(UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)，阿富汗在2025年已有近半人口，即2,290萬人需要人道援助，另有350萬兒童處於嚴重營養不良。今次地震形同雪上加霜，當地脆弱社群極需要得到援助。

宣明會呼籲香港市民慷慨解囊，向災民伸出援手，以協助受災孩子及家庭以下的迫切需要：

緊急醫療支援

緊急安全居所

緊急糧食援助

水利衞生設施

日用品，如毛毯、衞生包

兒童心理保護及支援

我們也呼籲市民支持災後的重建工作，包括重建社區及為倖存者及其家人提供緊急身心支援。

市民可循以下途徑捐款：https://www.worldvision.org.hk/our-work/emergency-relief/afghanistan-eq-relief