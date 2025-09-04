Giorgio Armani逝世終年91歲　傳奇設計大師獲譽「優雅代名詞」

路透社報道，根據公司聲明公布，意大利時裝設計師Giorgio Armani逝世。



Giorgio Armani終年91歲，他是意大利知名時裝設計師與企業家，路透社形容他「是現代意式風格與優雅的代名詞」，結合設計師的才華與商人的敏銳。

Giorgio Armani於2024年2月在米蘭出席公開活動（Getty）

Giorgio Armani於1934年7月11日出生於意大利皮亞琴察（Piacenza），23年後前往米蘭學習醫學，本來立志成為醫生。

在一段時間後，他開始接觸時尚行業，在意大利高檔百貨公司La Rinascente找到一份負責櫥窗設計的工作，至後來意大利商人Nino Cerruti邀請他與品牌Hitman合作，令他開始拓展在時尚方面的視野，並設計出後來成為他標誌性西裝的初代版本，他後來回憶指「Nino Cerruti要求我找到新的解決方案，讓男士西裝更舒適、更不僵硬、更合身、更少工業感。」

Giorgio Armani於2025年1月在巴黎出席時裝騷（Getty）

Giorgio Armani於2024年6月在巴黎出席時裝騷（Getty）

他之後在1975年創立與他同名字的品牌，現時公司一年營業額已達到約23億歐元。

他有「Re Giorgio」（Giorgio王）的美譽，這位設計師以其對系列每個細節和業務的各方面的掌控而聞名，從廣告宣傳到模特兒走秀前的髮型設計，他都是一絲不苟。

圖為Giorgio Armani在德國分店的標誌（Getty）

公司聲明指，「懷著無比悲痛的心情，集團宣布其創辦人兼不懈推動者Giorgio Armani逝世」。

公司稱會在週六、週日於米蘭設立靈堂，隨後舉行私人葬禮，未公布指定日期。

報道指，Giorgio Armani早前身體不適，被迫退出公司6月在米蘭男裝週（Milan's Men's Fashion Week）的時裝騷，這是他職業生涯中首次缺席。