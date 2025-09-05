Giorgio Armani離世　茱莉亞羅拔絲等多位荷里活巨星撰文悼念

意大利知名時裝設計師Giorgio Armani9月4日離世，享年91歲。多位荷里活著名影星如茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）和姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）撰文悼念這位設計巨匠。茱莉亞羅拔絲形容他是一位「真朋友和傳奇」；姬蒂白蘭芝則感嘆Armani「留下了難以填補的空白」。



據英國《衛報》報道，Armani 1934年生於意大利北部的皮亞琴察（Piacenza），最初立志成為醫生，他在米蘭大學完成學業前就輟學參軍。

1970年1月1日，意大利知名時裝設計師Giorgio Armani。（Getty）

Armani表示：「我是機緣巧合下進入時裝界，然後它慢慢地在我的心中滋長，直到完全吞噬了我，佔據了我的生命。」

Armani曾在米蘭著名的百貨公司擔任櫥窗設計師，他其後開始在Nino Cerruti擔任男裝設計師。

Armani來到41歲才創立個人品牌。他的合夥人、建築師出身的Sergio Galeotti說服他賣掉他的大眾汽車，作為創業的啟動資金。Galeotti其後負責財務管理，而Armani則專注於創意方面。Galeotti於1995年離世後，Armani獨自一人繼續經營品牌。

1980年，荷里活影星理查基爾（Richard Gere）在電影《美國舞男》（American Gigolo）中身穿多件由Armani設計的帥氣西裝，讓其品牌一舉蜚聲國際。

1992年，荷里活女星茱迪科士打 （Jodie Foster）身穿一套Armani西裝出席奧斯卡頒獎典禮，她憑出演《沈默的羔羊》(Silence of the Lambs）獲得當年的最佳女主角。（網絡圖片）

Armani設計的服裝備受荷里活男女影星的推崇備至，其中包括茱迪科士打（Jodie Foster）、茱莉亞羅拔絲和姬蒂白蘭芝。

茱莉亞羅拔絲得悉Armani離世後，在其社交平台上載兩人的合照，並留言指Armani是「一位真朋友和傳奇」。

2019年12月2日，英國倫敦，意大利知名時裝設計師Giorgio Armani（左）與荷里活著名女演員茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts，右）出席在皇家阿爾伯特音樂廳舉行的2019年時尚大獎頒獎典禮（The Fashion Awards 2019）。（Getty）

姬蒂白蘭芝發聲明指：「Armani先生，這位低調的男士，留下了難以填補的空白。這不僅反映在時尚、藝術、電影、戲劇、建築和設計領域，也體現在數百萬受他影響的人心中。」

米雪菲花 (Michelle Pfeiffer）發聲明悼念，形容Armani「善良、慷慨、忠誠。（他是）一位真正的優雅先驅，一位全球的靈感泉源。今天，我們深感痛失。Armani先生，感謝您所做的一切。我很榮幸能夠與您共事，見證您人生中許多重要的時刻，並親眼見證您的精湛技藝。」

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）亦撰文悼念：「Giorgio Armani離我們而去，享年91歲。他以優雅、穩重和創造力，為意大利時裝界注入光彩，並激勵全世界。他是一位偶像，一位不知疲倦的工匠，意大利精髓的象徵。感謝您所做的一切。」