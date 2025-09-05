日男深山離奇失憶「身上僅餘衣物和60萬」　崩潰求助：我是誰？

日本島根縣發生一宗離奇事件，一名男子在深山草叢中醒來後，聲稱完全喪失記憶，連自己的姓名與過去全都記不起來，身上僅有眼鏡、衣服，以及一個裝有約60萬日圓（約3.16萬港元）現金的保鮮袋。在沒有手機和身分證的情況下，他最終尋助媒體協助，追問：「我到底是誰？」



綜合日媒報導，該名男子自稱「田中一」，他指自己只記得一些零碎片段，如大阪知名的固力果招牌、富士山的身影等，就連食物也只懂分辨米飯與麵包，記不起炸雞、薑燒豬肉是什麼。他說：「我真的不記得了。我不知道自己曾經是什麼樣的人，也不知道以後該如何生活。」

他聲稱，自己在深山甦醒後的三周，靠着現金購買帳篷與食物，在山中過着野外生活，直至感到十分無助，才於上月前往島根縣警署求助。

當地警方為他拍照和採集指紋，卻仍查不出任何身分線索。報道指，他7月上旬甦醒時位處島根縣奧出雲町，距離大阪市中心約230公里。

其後，田中一依據其模糊的印象輾轉前往大阪，卻因攜帶刀具觸法而被拘留10天。他向警方解釋自身的失憶狀況後最終獲釋，並由社福機構安置，目前在大阪餐飲店打工度日。

他坦言最恐懼的仍是「不知自己是誰」，因此選擇接受媒體採訪，希望透過曝光讓可能的親友或熟人認出他，「我想知道自己是誰，媒體曝光可能帶來好壞評價，但這是找到認識自己的人最有效的方式。」他又指，自己刻意維持剛甦醒時的龐克雞冠髮型，視之為其中一個「線索」。

消息曝光後，日本國內掀起了不少熱烈討論，有人驚呼情節宛如懸疑劇情、有熱心網友紛紛協助他找出身份，也有人質疑他「刻意炒作」或「可能涉有隱情」。