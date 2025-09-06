特朗普：2026年G20峰會地點將在自家度假村　恐引發以權牟利憂慮

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月5日表示將主辦明年20國集團（G20）峰會，地點選在自己位於邁阿密多拉爾（Doral）的高爾夫俱樂部。特朗普稱，歡迎中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）到時出席。路透社指，這可能會引發外界擔憂他是否藉公職牟私利。



白宮官員周五表示，度假村將向參加峰會的人員收取服務的成本費用，並否認存在利益衝突，並強調總統的資產由第三方管理。

路透社預計，這將帶來數百萬美元的酒店和餐飲收入，由於峰會利用了美國納稅人的資金，這可能再次引發對特朗普以權牟利的擔憂。

特朗普曾多次在自己位於國內外的不動產，接待外國領袖與企業高層，包括佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）、華盛頓至紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高球場，以及英國蘇格蘭的高球場。

2025年1月4日，美國候任總統特朗普與意大利總理梅洛尼被拍到在海湖莊園。（X/ @harryjsisson）

據官方網站介紹，除了高爾夫球場外，多拉爾度假村還設有俱樂部會所、游泳池、餐廳、水療中心和約9,300平方米的活動空間，包括「特朗普大宴會廳」（ Donald J. Trump Grand Ballroom）。