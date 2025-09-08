石破茂宣布辭職　誰有望成為下一任日本首相？

9月7日，日本首相石破茂表示，將辭去首相一職。



自民黨在參院選舉大敗後，石破喪失凝聚力，因此放棄了繼續任職的念頭。自民黨將正式準備總裁選舉，盡快選出石破茂的繼任者。石破將在新總裁、首相就任之際辭職。去年10月上台的石破內閣僅約一年就將落下帷幕。

由於執政聯盟已失去參眾兩院的多數席位，新當選的自民黨總裁不再必然能出任首相。反對黨領袖成為成為日本首相可能性雖小，但仍存在。

哪些人有可能成為下屆日本首相？

其中，自民黨內，高市早苗現年64歲，若當選，她將成為首位日本女首相。作為黨內資深人士，高市早苗曾擔任經濟安全保障擔當相、總務大臣等多個職務。去年自民黨黨首競選中，她在決勝輪不敵石破茂。並在落選後退出政府。

高市早苗立場保守，主張修改戰後和平憲法，且經常參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。經濟上，她公開反對日本央行加息，並呼籲加大支出以提振日本經濟。

出身政治世家的小泉進次郎現年44歲，畢業於哥倫比亞大學，目前擔任日本農相。其家族參與日本政治已逾百年。若當選，他將成為日本現代史上最年輕的首相。

小泉進次郎去年曾參選自民黨黨首，以「改革者」自居，宣稱能重塑公眾對深陷醜聞的自民黨的信任。與高市早苗不同，小泉進次郎留在石破茂內閣中，擔任農相期間，他主導了抑制大米價格飆升的政策。

小泉進次郎還曾擔任環境大臣兼特命擔當大臣（核防災），在2019年呼籲日本淘汰核反應堆。

同年，他因稱環保是「酷」和「性感」的事，遭到嘲諷。有關其經濟政策，外界知之甚少。

64歲的林芳正自2023年12月起，先後在岸田文雄和石破茂內閣中擔任內閣官房長官這一關鍵職務。

他也曾擔任防衛大臣、外務大臣、農林水產大臣等多個職位，常在現任官員辭職後被委以重任，充當「救火隊員」。

林芳正英語流利，曾就職於三井物產，在哈佛甘迺迪學院學習過，還曾為美國眾議員斯蒂芬・尼爾和參議員小威廉・羅斯工作。他曾在2012年和2024年參與自民黨黨首競選。經濟政策上，他多次呼籲尊重日本央行在貨幣政策上的獨立性。

日本反對黨方面，最大在野黨為中左翼的立憲民主黨，該黨黨首為68歲的野田佳彥。

野田佳彥2011年至2012年曾擔任日本首相，期間，為遏制不斷膨脹的公共債務，他與自民黨合作推動立法，將日本消費稅提高一倍，至10%。他也由此獲得「財政鷹派」的名聲。至2019年，日本多數商品的消費稅已上調至10%。

7月的參議院選舉中，野田佳彥轉變立場，呼籲暫時降低食品類商品的消費稅。他還多次呼籲逐步退出日本央行的大規模刺激政策。

另一個反對黨國民民主黨是近期在日本選舉中發展最快的政黨之一，立場為中右翼。

國民民主黨出身的玉木雄一郎現年56歲，曾是財務省官員。玉木雄一郎於2018年參與創立國民民主黨，主張通過擴大稅收豁免和削減消費稅來提高民眾的實得工資。

他支持增強國防、加強對外國人土地收購的監管，並主張建造更多核電站。

經濟政策上，玉木雄一郎呼籲日本央行在退出刺激政策時保持謹慎，稱應等待實際工資轉增並有助於支撐消費後再行動。

