石破茂辭職｜上任不足一年　日媒：倘自民黨內鬥不止或失執政權

日本首相石破茂政府未滿一年將拉下帷幕，參議院選戰落敗後，堅持守相位51天的石破茂在黨內逼宮壓力下於9月7日宣布辭職。他表示，為選舉敗仗負責任、避免黨內分裂，加上已完成美國關稅談判，自己是時候下台。與此同時，黨內緊鑼密鼓推選接班人，傳10月初新總裁將誕生。



石破茂去年10月1日上台，當選日本第102任首相，僅約一年政權就落下帷幕，勢將列入戰後執政最短的首相榜。去年10月的眾院選戰及今年7月領軍參院戰二度失敗，是他在自民黨內失信，被逼下台的導火線。

石破茂曾以民意支持微升堅持一個多月，最後還是無法改變黨內的「反石破茂」勢力。自民黨內，國會議員和地方組織要求提前舉行總裁選舉的聲浪巨大。

2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當日，日本首相石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）

石破茂9月7日閃電舉行記者會宣布辭職，他說：「我一直都說不執着於首相職位，會在完成應該做的事情後，適時做出決定。而且，我作為黨總裁，應對選舉結果應當負責任。」

石破茂解釋：「美國關稅措施談判已結束，我認為時機已到，因此決定將權力移交給繼承者。在新總裁選出之前，我將切實履行對日本國民的責任，並將未來託付給新任總裁和首相。」他還說：「不會參加將到來的總裁選舉。」

此前，自民黨最高顧問、前首相麻生太郎等多個「大佬」紛紛要求提前進行總裁選舉，並且已經決定於8日黨內舉行緊急大會。若召開這個大會，就等於罷免石破茂。因此，後者決定在這個大會舉行前一天宣布辭職。

左圖：2025年7月20日，日本東京，參議院選舉當天，日本首相兼執政自民黨總裁石破茂在自民黨總部回答記者提問。（Reuters）右圖：2019年10月23日，日本東京，時任日本副首相麻生太郎在英國大使官邸舉行的慶祝英日夥伴關係的招待會上發表講話。（Getty）

石破茂在記者會上說：「如果舉行緊急大會，這可能會導致黨內出現決定性的分裂，這非我的本意。我希望的是所有自民黨成員都能克服當前的困境。如果還讓自民黨缺乏凝聚力，那麼自民黨就沒有未來。」

有報道透露內幕，指農林水產大臣小泉進次郎是說服石破茂辭職的關鍵人物。他6日深夜與石破茂密談兩個多小時，並告訴後者黨內存在瓦解危機。他據稱曾表示：「無論是希望或不希望儘早舉行總裁選舉的議員，都是對自民黨未來感到擔憂和危機的議員，只有黨總裁做出明智決定，才能避免黨分裂」。當時，與他一起大力相勸的還有前首相菅義偉。

目前，浮出水面的「後石破茂」人選除了小泉進次郎，還有去年在總裁選舉中與石破茂決鬥的前經濟安全保障擔當高市早苗。另外，前經濟安全保障擔當小林鷹之，以及內閣秘書長林芳正也有意參選。

2025年9月7日，日本首相石破茂在東京舉行的記者會上宣布辭職。（Reuters）

石破茂宣布將辭職後，日輿論要求停止黨內鬥爭的呼聲大。日媒《日經新聞》主筆發評論指出，現在不再是20世紀自民黨一黨獨大時代。在眾議院和參議院淪為少數派政府後，沒有反對黨的合作，政府政策一籌莫展，擔心這會導致日本政治和經濟停滯不前。輿論也認為，若自民黨不振作，國會反對黨結合，下個首相可能由反對黨人擔任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

