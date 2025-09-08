美國強力球頭獎兩注中 德州與密蘇里州幸運兒平分140億元
美國彩券強力球（Powerball）周六（6日）開出的近18億美元（約140億港元）頭獎共有兩注中，巨額獎金將由來自德州和密蘇里州的兩名幸運兒平分。
多州彩票協會稱，周六晚的開獎終於為累計近18億美元的強力球頭獎找到幸運兒。協會深夜聲明表示，來自德州和密蘇里州的兩名頭獎獲得者將平分17.87億美元獎金。
獲獎者可選擇兩種兌獎方式，那就是以分期、29年內分30次領取共8.935億美元，或一次性領取4.103億美元（約32億港元）。
彩票職員表示，本次開獎是強力球歷史上第二大獎金額，也是德州彩票玩家獲得的最高獎項。由於自5月31日後持續無人中獎，獎金不斷累積。歷史上最高獎金額為2022年11月7日在加州開出的20.4億美元強力球頭獎。
本期中獎號碼為：11、23、44、61、62，強力球號碼17。
