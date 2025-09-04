美國Powerball頭獎3個月無人中　料下次開獎金額增至132億元

據美國彩券強力球（Powerball）網站稱，9月3日開出的14億美元（約109億港元）頭獎仍無人中獎。自5月31日以來，該彩券連續41次開獎一直沒有得主。主辦單位表示，下一輪開獎將於周六（9月6日）舉行，頭獎金額料將達17億美元（約132.5億港元），成為強力球史上第三高的頭獎金額。



美媒報道，周三（3日）開獎的中獎號碼為3、16、29、61和69，強力球中獎號碼則為22。

2025年9月3日，美國紐約市皇后區，人們走過一塊電子顯示屏，上面顯示着強力球彩券開獎結果，獎金高達14億美元。（Reuters）

強力球彩券的頭獎中獎機率極低，僅為2.922億分之一，其設計目的是為了打造巨額頭獎。當無人中獎時，獎金會持續累積，最終累積至驚人高金額。彩券官員指出，與頭獎相比，多數小額獎項的中獎機率則高得多。

強力球彩券的票價為每張2美元（約15.6港元），目前在美國45個州、華盛頓特區、波多黎各、和美屬維京群島均有售賣，該彩券每周開獎3次。