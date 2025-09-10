美國眾議院兩黨代表團本月訪華　2019年以來首次

撰文：蕭通
美國全國廣播公司（NBC）於9月9日報道，美國眾議院兩黨議員表示，將於本月晚些時候對中國進行正式訪問，為2019年以來首次。報道指出，美國國會代表團（Congressional delegation，CODEL）的訪華行程先前未見報道，行程由民主黨籍眾議員史密斯（Adam Smith，暫譯）組織，史密斯同日證實了這次訪問。

圖為美國國會山莊。（Reuters／資料圖片）

NBC報道，史密斯曾擔任眾議院軍事委員會主席，目前為該委員會民主黨領袖。他表示，眾議院軍事委員會的民主黨和共和黨成員都將訪華，但共和黨籍主席Mike Rogers不會隨團。

議員認為此行意義重大　未知會否晤習近平

史密斯稱，他認為此行意義重大，希望有助開啟中美對話，他個人認為這樣做很重要。他補充稱，與中國對話並不意味著認可其所做的一切，但中美都是強大的大國。有需要更頻繁地對話。

當被問及議員們會否與中國國家主席習近平會面時，史密斯回答說：「我們正在詢問。我們還不知道。」史密斯拒絕透露具體出行日期，但眾議院將於9月22日休會，慶祝猶太新年。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）
